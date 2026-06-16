Forlì, crisi Electrolux, Landini: “L’obiettivo è evitare chiusure e licenziamenti”

“La situazione di Electrolux? Credo sia sicuramente importante aver fermato questa idea di licenziare 1.700 persone e chiudere degli stabilimenti. Pieno sostegno alla Fiom e alla categoria dei metalmeccanici che unitariamente sta seguendo questa vertenza, l’obiettivo comune è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti”. Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine delle celebrazioni per i 125 anni della Fiom a Livorno. “Chiediamo sia al gruppo di investire sia al governo di mettere a disposizione gli strumenti che permettano di non licenziare e di non chiudere gli stabilimenti, ma la possibilità di ragionare in termini di sviluppo del sistema industriale del nostro paese”, conclude.