Forlì, crisi Electrolux, Landini: “L’obiettivo è evitare chiusure e licenziamenti”

Forlì
  • 16 giugno 2026
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini
Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini

“La situazione di Electrolux? Credo sia sicuramente importante aver fermato questa idea di licenziare 1.700 persone e chiudere degli stabilimenti. Pieno sostegno alla Fiom e alla categoria dei metalmeccanici che unitariamente sta seguendo questa vertenza, l’obiettivo comune è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti”. Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine delle celebrazioni per i 125 anni della Fiom a Livorno. “Chiediamo sia al gruppo di investire sia al governo di mettere a disposizione gli strumenti che permettano di non licenziare e di non chiudere gli stabilimenti, ma la possibilità di ragionare in termini di sviluppo del sistema industriale del nostro paese”, conclude.

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