Forlì, crisi Electrolux, la Fiom Cgil al tavolo del Ministero: “Indispensabile un segnale di rilancio”

“Dopo la giornata di ieri, che si è svolta tra il pomeriggio e la tarda serata, ora riprendiamo la trattativa. Una trattativa lunga, complicata, evidentemente anche ieri sono stati fatti dei passi in avanti, ma ancora non ci siamo, tant’è che oggi sarà trattativa e trattativa vera. Noi sostanzialmente dobbiamo assolutamente trasformare quello che era esclusivamente un piano di ristrutturazione con dei licenziamenti in un piano anche di rilancio. Siamo impegnati in questo aspetto che per noi è fondamentale: un segnale chiaro ed evidente di un prossimo rilancio del gruppo Electrolux”. Così Samuele Lodi, segretario generale Fiom-Cgil, prima di entrare al tavolo Electrolux al Mimit dove sta riprendendo in questi minuti la discussione sulla vertenza.