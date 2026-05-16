Forlì, crisi Electrolux, la Cgil: “Piano inaccettabile da rigettare integralmente”

La Cgil respinge con fermezza il piano dei licenziamenti di Electrolux. È la linea emersa dopo l’assemblea di oggi a Cesena Fiera, dove è stato emesso “un documento di solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Electrolux, che impegna l’organizzazione e che affronta la crisi industriale del nostro Paese dentro una fase segnata da trasformazioni produttive, tensioni internazionali, difficoltà del mondo del lavoro, ma anche del sistema sanitario pubblico e che vede una forte crescita delle disuguaglianze economiche e sociali”.