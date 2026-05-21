Forlì, crisi Electrolux, il Ministero del Lavoro: “Pronti ad attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito”

“Accanto all’impegno volto a scongiurare soluzioni traumatiche” innescate dalla crisi Electrolux, “siamo pronti ad attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito e di tutela sociale previsti dall’ordinamento, affinché nessun lavoratore venga lasciato solo in una fase tanto delicata”. Lo ha assicurato la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci rispondendo ieri in commissione alla Camera all’interrogazione di Elisabetta Christiana Lancellotta; una risposta che è andata ad integrare quanto detto dal Governo poco prima nel question time a Montecitorio sempre sulla crisi Electrolux. “Il Governo segue con grande attenzione l’evoluzione della vertenza” Electrolux, “nella consapevolezza che il tema non riguarda soltanto i singoli stabilimenti coinvolti, ma più in generale la tutela della capacità industriale italiana ed europea in un settore sottoposto a forti pressioni competitive internazionali, aggravate dalla crisi energetica e dell’aumento del costo delle materie prime, connessi anche ai contesti geopolitici e ai conflitti in corso”, ha confermato Bellucci. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “allo stato non ha ricevuto richieste di incontro”, ma appunto è pronto a fare la sua parte su una questione che “merita massima attenzione da parte delle istituzioni, per il valore strategico che il gruppo rappresenta nel nostro sistema produttivo e occupazionale” essendo Electrolux “uno dei principali presìdi industriali europei dell’azienda e un elemento significativo della filiera nazionale degli elettrodomestici, comparto che nel nostro Paese coinvolge centinaia di migliaia di addetti e genera un rilevante contributo in termini di fatturato, investimenti e valore aggiunto”