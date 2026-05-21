Forlì, crisi Electrolux, i sindaci compatti: “Piano inaccettabile, il Governo sia irremovibile”

Forlì
  • 21 maggio 2026
Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini in una manifestazione dei giorni scorsi davanti allo stabilimento Electrolux (Blaco)
Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini in una manifestazione dei giorni scorsi davanti allo stabilimento Electrolux (Blaco)

Nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, i sindaci dei Comuni nei quali si trovano gli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux hanno concordato la definizione di una posizione comune e unitaria rispetto alla drammatica situazione determinata dalla presentazione del piano di riorganizzazione dell’azienda. Presenti in videoconferenza Gian Luca Zattini (Forlì), Marco Sartini (Porcia), Nilde Moretti (Solaro) e Gianni Montesel (Susegana).

Il piano di riorganizzazione presentato dall’azienda è considerato inaccettabile perché oltre a rappresentare una mannaia per tanti posti di lavoro, avrà effetti pesanti sulle filiere artigianali e produttive che gravitano attorno agli stabilimenti e stravolgerà la vita di migliaia di famiglie italiane. Nell’affermare con fermezza la posizione contraria delle Amministrazioni comunali alle intenzioni annunciate dal gruppo, i sindaci hanno ribadito la vicinanza ai lavoratori, alle famiglie e alle rappresentanze sindacali che stanno lottando per il posto di lavoro e per l’economia dei territori. Inoltre è stato rivolto un appello urgente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, chiedendo che nel corso dell’incontro con Electrolux convocato per lunedì 25 maggio al Ministero, il Governo sia irremovibile sulla posizione contraria a qualsiasi ipotesi di tagli e disimpegno imprenditoriale. Inoltre i sindaci hanno chiesto al Ministro di poter essere presenti all’incontro in rappresentanza degli Enti locali e delle comunità. I rappresentanti dei Comuni hanno concordato una linea d’azione condivisa e cioè che, contemporaneamente, ogni realtà porterà avanti l’impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l’importanza dell unitarietà d’azione nei confronti delle logiche delle multinazionali che si comportano da predatori e non da imprenditori responsabili.

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