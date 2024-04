Forlì, crisi dipendenti Crai di via Balzella: cassa integrazione

Cassa integrazione straordinaria per i 21 dipendenti che da domani passeranno sotto un nuovo datore di lavoro e riconvocazione per l’8 maggio delle parti in causa per parlare del futuro del punto vendita e dei suoi lavoratori. Questo l’esito del tavolo istituzionale che si è svolto ieri in Provincia, richiesto dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per la gestione della crisi innescata dal passaggio del ramo d’azienda del supermercato Crai di via Balzella da Amaco Retail a Mood Maison. I 23 dipendenti (2 dei quali si sono già dimessi) dovevano essere impiegati nella nuova attività (un mercatone, quindi diversa da un supermercato, con perdita di professionalità evidente), ma i nuovi proprietari hanno chiarito nel precedente incontro coi sindacati la necessità di tagliare il personale. Al tavolo era seduti il presidente della Provincia Forlì-Cesena Enzo Lattuca, la consigliera delegata Luciana Garbuglia, l’assessora del Comune di Forlì Paola Casara, Annalisa Valmori e Vanni Salatti dell’Agenzia regionale per il lavoro, Mirela Koroveshi di Filcams Cgil, Matteo Fabbri di Fisascat Cisl, Anna Lisa Paterna di Uiltucs Uil. Mood Maison è stata rappresenta da Mario Montanari di Ascom Cesena, mentre Amaco Retail srl non ha partecipato all’incontro se non con il collegamento da remoto di Luca Massacessi di Ascom Lugo, in qualità di consulente, ma senza la delega a trattare da parte della proprietà.