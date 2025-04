Forlì, crisi della Giuliani Arredamenti, l’assessore Bravi: “Piena vicinanza ai lavoratori”

“Esprimiamo la nostra piena vicinanza ai lavoratori della Giuliani Arredamenti, di fronte alle cui istanze l’Amministrazione non è indifferente”. Sono le parole dell’assessore Kevin Bravi, intervenuto questa mattina al “picchetto” dei lavoratori davanti alla Prefettura, in Piazza Ordelaffi, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Forlì. “Comprendiamo le preoccupazioni che hanno portato alla mobilitazione sindacale e riconosciamo l’importanza di tutelare i diritti e le condizioni di lavoro, unitamente all’esigenza di fare quanto possibile per supportare le imprese. L’amministrazione comunale, ancora una volta, è pronta a fare la propria parte per facilitare un dialogo costruttivo tra le parti, con l’obiettivo di trovare soluzioni concrete e condivise che garantiscano la continuità produttiva e la salvaguardia dell’occupazione. Con questo spirito, sono voluto intervenire questa mattina al presidio davanti alla Prefettura, per portare il mio supporto e quello di tutta l’Amministrazione ai lavoratori e alle lavoratrici di questa importante azienda del nostro territorio. L’auspicio è che la vertenza si possa risolvere al più presto, nell’interesse sia della qualità dei contratti di lavoro che della tenuta economico-produttiva della Giuliani Arredamenti.”