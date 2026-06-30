Forlì, crisi della Celli: proclamate 8 ore di sciopero

Oggi a Forlì le lavoratrici e i lavoratori della Celli hanno effettuato 8 ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli dell’azienda. La mobilitazione proseguirà fino a venerdì con un’ora di sciopero al giorno, “perché la situazione - si legge in una nota della Fiom Cgil - è ormai diventata insostenibile. Da mesi la FIOM denuncia il progressivo aggravarsi della situazione di una storica realtà industriale forlivese. Oggi i 52 lavoratori rimasti in azienda sono costretti a scioperare per rivendicare un diritto elementare: essere pagati per il lavoro svolto. Ad oggi risultano non corrisposte due mensilità di stipendio, aprile e maggio, alle quali con ogni probabilità si aggiungerà anche la mensilità di giugno, portando così a tre stipendi non pagati”.

Continuano i sindacati: “A questo si aggiungono altre gravissime inadempienze: da oltre due anni l’azienda trattiene dalle buste paga le quote destinate al fondo pensione senza provvedere ai relativi versamenti del TFR; risultano inoltre non pagati i premi aziendali dal 2022 e i buoni pasto da circa dieci mesi, a partire dallo scorso settembre. Una situazione che rappresenta un danno economico gravissimo per lavoratrici e lavoratori e che mina definitivamente il rapporto di fiducia con l’azienda. Negli ultimi due anni 36 persone hanno lasciato la Celli, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra parola il progressivo svuotamento di un’azienda che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio”.

Il prossimo 6 luglio è convocato un incontro presso la Provincia. Per la Fiom dovrà essere un “momento di assoluta chiarezza: non è più il tempo dei rinvii o delle promesse, servono risposte concrete sul pagamento di quanto dovuto ai lavoratori e sulle reali prospettive industriali e occupazionali dell’azienda”.