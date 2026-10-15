Forlì. Crisi del settore metalmeccanico: la Fim Cisl lancia l’allarme

Dalla fabbrica di Forlì ai cancelli presidiati di Cesena: nella provincia la crisi del metalmeccanico ha più volti. Electrolux, Flash Control e Sacim sono le vertenze che la Fim Cisl Romagna segue con maggiore preoccupazione, in un territorio dove a soffrire sono soprattutto le piccole e medie imprese.
A Forlì è centrale la vertenza Electrolux, uno stabilimento importante e fondamentale per la Romagna la cui sorte è legata a doppio filo con il territorio con ricadute nell’indotto di componentistica, cablaggi, stampaggio lamiere e minuteria metallica, che subisce il ridimensionamento del settore del bianco. «Il piano presentato a maggio prevedeva la riduzione di 1.719 addetti su 4.505, il taglio del 18% della capacità produttiva e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, con 170 occupati – spiega il sindacato –. Il nuovo piano illustrato al Mimit il 5 ottobre prevede niente licenziamenti unilaterali, fino a 1.250 uscite volontarie e incentivate in tre anni e 90 milioni di euro di investimenti, con un progetto di reindustrializzazione e riqualificazione del personale per Cerreto d’Esi». Per Fim Cisl è un passo avanti rispetto al piano di maggio, ma non basta. Al prossimo incontro del 29 ottobre il sindacato chiederà un piano industriale concreto, che leghi investimenti, prodotti, volumi, competenze e occupazione.