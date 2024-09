Forlì, cresimandi dal papa

«Cari ragazzi, con la forza dello Spirito Santo siate coraggiosi testimoni del Vangelo tra i vostri coetanei e non stancatevi di essere protagonisti di pace e di fraternità negli ambienti in cui vivete». Con queste parole, Papa Francesco ha salutato i forlivesi giunti a Roma mercoledì per il pellegrinaggio dei cresimandi indetto dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro. Sul pullman, oltre al vescovo Livio Corazza e a 40 ragazzi che riceveranno il sacramento della confermazione nei prossimi mesi, hanno viaggiato il responsabile della Pastorale Giovanile diocesana don Andrea Carubia, il parroco della Pianta don Filippo Foietta con una ventina di giovani e una decina di adulti fra genitori e catechisti. Se don Filippo ha definito l’esperienza «una giornata molto stancante ma veramente bella», con una menzione particolare per il discorso del papa, definito semplice come sempre, «anche se con un tema complesso che penso andrà ripreso coi ragazzi», don Andrea ha evidenziato di aver ringraziato il pontefice per le parole che ha loro riservato: «Dopo una riflessione sulla figura dell’apostolo Pietro c’è stato il vero e proprio incontro con il Papa, che si è intrattenuto con noi ed è stato veramente molto cordiale».