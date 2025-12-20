Forlì. Crescita, lavoro e sostenibilità: l’anno d’oro di Formula Servizi

Numeri in crescita e aumento di stipendio del 20% per i dipendenti grazie al rinnovo del contratto nazionale. Formula Servizi si avvia alla chiusura di un anno particolarmente significativo, segnato dalle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dalla fondazione e da risultati economici e occupazionali di rilievo. Il 2025 si conferma infatti come un esercizio di grande intensità operativa, capace di coniugare crescita, solidità e nuove prospettive di sviluppo. A suggellare l’anno del cinquantenario, il calendario 2026 che trae ispirazione dai murales realizzati da Simone Ferrarini (Collettivo FX), esprimendo i valori fondanti della cooperativa: democrazia, partecipazione, sostenibilità, inclusione, impegno per la comunità e un forte richiamo alla pace.

I dati del 2025

Formula Servizi e il suo spin-off sociale Formula Servizi alle Persone raggiungono insieme un fatturato complessivo di 122 milioni di euro (110 milioni per Formula Servizi e 16,2 milioni per Formula Servizi alle persone), con 3.248 lavoratori complessivi, di cui circa mille soci. I ricavi sono distribuiti su un portafoglio di attività diversificato che spazia dalle pulizie alla logistica, dalle costruzioni e manutenzioni ai servizi informativi, fino alla digitalizzazione e ai servizi culturali. Formula Servizi occupa 2.800 persone, con una forte presenza in Emilia-Romagna, ma anche in Toscana, Lazio, Marche, Piemonte e Lombardia. Formula Servizi alle Persone, dedicata ai servizi educativi e assistenziali, chiude l’anno con 16,2 milioni di fatturato e 448 addetti, tutti in Emilia-Romagna. Sul fronte sociale, uno degli eventi più rilevanti è il rinnovo del contratto nazionale multiservizi, che interessa il 90% della forza lavoro. L’accordo prevede aumenti salariali del 20% nei prossimi quattro anni, per un incremento complessivo di 27 milioni di euro a favore dei lavoratori. Il 2025 è stato anche l’anno dei riconoscimenti: cinque premi nazionali hanno valorizzato Formula Servizi per performance economiche, qualità del lavoro, sostenibilità Esg e attenzione alle politiche di genere, confermando la maturità della governance cooperativa.

Progetti avviati

Tra i principali progetti avviati figurano l’aggiudicazione della gara Consip per gli immobili pubblici dell’Emilia-Romagna; la vittoria della gara per le manutenzioni agli edifici del Comune di Ravenna e le manutenzioni edili degli immobili pubblici in Emilia-Romagna. Sul fronte dei lavori sono in corso d’opera il completamento dell’ampliamento del Pronto soccorso di Ravenna e l’avvio dei lavori per il rifacimento della nuova Piscina comunale di Cesena. Nel settore servizi culturali Formula Servizi si occupa dell’allestimento del Museo Byron a Palazzo Guiccioli a Ravenna e del risanamento conservativo di 600 manifesti pubblicitari storici per l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Nell’ambito dei servizi educativi e assistenziali è prevista la gestione di due nidi nel comune di Rimini e l’avvio di due nuovi servizi per il Comune di Riccione (centro diurno Spazi Collettivi e l’Equipe Povertà). Avviata infine la co-progettazione dei servizi alla prima infanzia con i Comuni del comprensorio forlivese.

Le prospettive per il futuro

«Il 2026 – dichiara Massimiliano Mazzotti, direttore generale di Formula Servizi – ci vedrà impegnati a mettere in atto il piano strategico triennale, intitolato “Responsabilità collettiva, sviluppo sostenibile, futuro condiviso”, per rilanciare e consolidare il posizionamento di Formula come leader nel mercato dei servizi e delle costruzioni».

«Questo piano – prosegue Antonella Conti, presidente di Formula Servizi – interamente ispirato e orientato alla sostenibilità rappresenta la nostra visione di crescita orientata al benessere dei nostri lavoratori, delle aziende partner e delle comunità nelle quali tutti i giorni operiamo».

Sul fronte del personale, non mancano le difficoltà a reperire personale un po’ in tutti i settori. «Il tema della difficoltà nel reperimento di personale – dichiara Barbara Biserni, presidente di Formula Servizi alle persone – è un nodo fondamentale di questi ultimi anni e stiamo esplorando nuovi percorsi per sopperire a questa cronica mancanza».

«L’anno che sta per iniziare – dichiara Silvia Godoli, vicepresidente di Formula Servizi – ci vedrà impegnati anche nel recuperare i maggiori costi del personale conseguenti al rinnovo del Contratto collettivo del lavoro dei multiservizi e delle cooperative sociali, sui contratti in essere con i nostri clienti».