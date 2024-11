Forlì, cresce l’emergenza: rifinanziato il “Fondo casa”

Il bisogno è in aumento e due mesi prima del previsto è stato rifinanziato il “Fondo casa” per il sostegno alla locazione nel mercato privato. Nei giorni scorsi, infatti, è stata rinnovata la convenzione tra Comune, Caritas e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il Municipio e palazzo Monte di Pietà hanno stanziato 200mila euro (100mila ciascuno) per venire in soccorso delle famiglie del territorio. «Si tratta di uno strumento molto efficace, utilizzato da tanti anni - spiega l’assessora al Welfare, Angelica Sansavini -. Nell’ultimo periodo, però, abbiamo notato che il bisogno è in aumento ed in particolare per i nuclei familiari del nostro territorio che si trovano in una momentanea situazione di difficoltà». Una fotografia che viene confermata anche dai numeri. Nel corso del 2024 sono state 212 le domande che hanno avuto esito positivo, 18 quelle sospese per mancanza di documenti e 21 le richieste con esito negativo. «Quello che emerge - prosegue l’assessora - è che delle domande pervenute, 59 sono arrivate da cittadini italiani, 30 da extra comunitari e 11 da quelli comunitari. La metà delle famiglie che hanno chiesto il contributo hanno minori a carico, di questi 42 sono nuclei familiari monogenitoriali e 37 sono over 65 anni».