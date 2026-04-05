Forlì, cresce l’attesa per la “Partita dl dono” con la Nazionale cantanti

Ci sarà anche un brano musicale scritto dagli alunni della scuola “Matteotti” e dedicato all’eroe Silver Sirotti tra gli eventi della “Partita del dono”, in programma giovedì 9 aprile alle 20 allo stadio “Morgagni” tra la Nazionale Cantanti e il Team Silver 1974. La gara è in memoria di Silver Sirotti, il ferroviere forlivese che sacrificò la propria vita per salvare quella di alcuni passeggeri a bordo del treno Italicus colpito da un attentato; l’evento è organizzato dalla famiglia Sirotti, dal Comune e dal Club Forza Forlì.

«La febbre sta crescendo – dice Franco Sirotti, fratello di Silver – avvertiamo che c’è interesse per l’evento e questa è una bella cosa. Le richieste dei biglietti sono oltre le nostre aspettative e la prevendita sta andando bene. Speriamo che la città risponda e che si riesca a riempire lo stadio. La Nazionale Cantanti ha sposato la causa: in tanti hanno aderito a entrambe le squadre per la figura di mio fratello e questo mi ha gratificato molto, perché il gesto di Silver trasmette valori importantissimi. È un’occasione per farlo conoscere ancora di più, anche a livello nazionale, specie alle nuove generazioni».

Se nella squadra dei cantanti, capitanata dal comico Ubaldo Pantani, ci saranno Sal Da Vinci, EroCaddeo, Oscar Giammarinaro degli Statuto, Paolo Vallesi, Moreno “Il Biondo”, “Il Tre” e Pierpaolo Pretelli, nelle fila del “Team Silver 1974” scenderanno in campo gli ex calciatori Alessandro Bianchi, Federico Agliardi, Arturo Vianello e Alberto Bergossi, il motociclista Andrea Dovizioso, il ciclista Matteo Montaguti e tre bandiere indimenticate del Forlì Calcio come Alberto Calderoni, Marco Sozzi ed Emanuele Valentini, e anche l’arbitro sarà d’eccezione: il forlivese Marco Piccinini.

«Ci sarà anche uno spettacolo prima della partita – sottolinea Franco Sirotti – che sarà molto intenso, con esibizioni degli artisti e una canzone scritta e cantata dai bambini della quarta elementare della scuola “Matteotti”. Gli alunni hanno elaborato un progetto scrivendo ognuno una frase che poi, insieme alle maestre, hanno assemblato: ne è uscito un pezzo molto bello, intitolato “Silver luce nel buio”, musicato dal padre di un bambino con l’arrangiamento di mio figlio».

Il ricavato della partita sarà devoluto a Avis, Admo e Aido. I biglietti sono disponibili alla sede Avis di Forlì e attraverso il circuito Vivaticket. «Il Club Forza Forlì – aggiunge il responsabile Franco Pardolesi – da anni è impegnato nel campo solidale con tante manifestazioni benefiche. Questa assume un valore ancora più alto perché, oltre alla beneficenza, si ricorda un eroe come Silver».