Forlì, Credito Sportivo: il Comune candida tre progetti da 750mila euro

Un totale di 750mila euro per migliorare la fruibilità e la qualità di tre impianti sportivi di Forlì. Con una variazione di bilancio di pari importo presentata questo pomeriggio in prima Commissione consiliare, l’assessore Cicognani ha illustrato le modalità di accesso allo strumento del credito sportivo. “Entro fine mese - ha spiegato Cicognani - presenteremo i primi due progetti, quello del rifacimento del campo sportivo federale per un importo di 100mila euro, e la riqualificazione del polisportivo Giulianini di Villafranca per un valore di 150mila euro. L’accensione del mutuo attraverso i canali del credito sportivo prevede una modalità di finanziamento agevolato a tasso zero, per un periodo di dieci anni. È chiaro che si tratta di una grande opportunità, che non vogliamo lasciarci sfuggire. Per quanto riguarda invece il terzo progetto, quello del rifacimento degli spogliatoi del polisportivo di Borgo Sisa, per complessivi 500mila euro, aspetteremo la finestra di fine anno o il nuovo avviso a marzo 2027 perché al momento i nostri uffici stanno lavorando per raccogliere tutta la documentazione richiesta”.

“L’Istituto del credito sportivo è un canale privilegiato di accesso al credito riservato agli enti locali - aggiunge l’assessore Kevin Bravi - abbiamo voluto farne ricorso perché attraverso questi primi due mutui siamo in grado di avviare progetti strategici che creano valore e rafforzano la qualità dei nostri impianti sportivi”.