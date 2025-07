Forlì, “costi elevati, disagi e ritardi, un’odissea in Corso della Repubblica”

Il gruppo consiliare del Pd attacca la giunta sui lavori in Corso della Repubblica, ancora da terminare, bollati come «una vera e propria odissea che ha finito per peggiorare le condizioni della strada».

I dem ripercorrono l’iter dei lavori ed esprimono forti critiche. «Presentato nella primavera del 2023 come un intervento che, nel giro di un anno, avrebbe permesso di riqualificare uno dei quattro assi principali del “passeggio” cittadino - affermano i consiglieri - , il cantiere di Corso della Repubblica si è trasformato in un’odissea di continui ritardi, proroghe, rifacimenti dei lavori».

