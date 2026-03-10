Forlì. Cosa Scuola Academy, diplomi riconosciuti in Europa

È l’unica scuola di musica del territorio a rilasciare certificazioni professionali riconosciute a livello europeo: Cosa Scuola Academy di Forlì ieri sera ha fatto festa ai suoi diplomati nella sede di viale Fratelli Spazzoli 51.

«È un traguardo significativo -chiarisce il fondatore e direttore artistico, Luca Medri-. Proponiamo infatti attività musicali formative, ma da quasi vent’anni anche percorsi con certificazioni che permettono agli iscritti di capitalizzare le loro passioni attraverso un titolo di studio, grazie alle partnership con enti del settore riconosciuti dallo Stato».

Affiliata al Man, il “Music Academy Network”, la realtà forlivese attraverso i percorsi Trinity e Pearson, permette una formazione a persone di ogni età, con lezioni anche serali per chi lavora. «Le competenze riconosciute alla fine del percorso -chiarisce Massimiliano, “Max”, Govoni, referente dei percorsi - sono relative alla performance musicale e ai campi della tecnologia e della produzione. Parliamo quindi di fonici, esperti del marketing musicale e della comunicazione... le cui competenze e ambizioni vengono raffinate e consolidate in un anno di corso attraverso passi teorici e pratici, e infine vagliate dagli enti certificatori, che rilasciano attestati spendibili in tutta Europa».

«Così, un’esperienza iniziata quasi per gioco visto che mio figlio e la sua band avevano bisogno di un fonico - ricorda Gianluca Venturi, uno degli allievi del corso - mi ha permesso di mettermi in gioco: e già l’estate scorsa ho lavorato in questo mio nuovo ruolo con alcuni service del territorio».

C’è poi nell’aria un ulteriore passo avanti, su cui Medri mantiene il riserbo, ma che potrebbe portare a ulteriori sviluppi. «Del resto, grazie a una didattica e a una disciplina particolari, molti nostri allievi hanno un’esposizione nazionale - conclude il pianista forlivese - da Matilde Montanari, a Runaway o Santa Balera, senza contare che ogni anno qui si formano dalle 18 alle 20 band». Proprio a queste ultime è dedicata la serata del 13 marzo al teatro Dragoni di Meldola, mentre il 27 marzo sempre al Dragoni a esibirsi saranno i circa 90 allievi e i docenti della sede meldolese di Cosa Scuola, in un recital guidato dal racconto di Gabriele Graziani. Il 21 invece in viale Spazzoli debuttano i Natives, gruppo guidato da Carlo Borsari per uno show case e una masterclass dedicata alla musica e ai temi dei grandi Crosby, Stills, Nash & Young. Info: 347 4669855 www.cosascuola.it.