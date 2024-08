Forlì. Cortesi: «Nel nostro quartiere manca una rete di piste ciclabili. Pedoni e ciclisti in pericolo»

Forlì considerata tra le città più green d’Italia, sembra essersi dimenticata delle piste ciclabili nel quartiere di San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, Grisignano e Collina. Con l’arrivo dell’estate le persone preferiscono godersi passeggiate e giri in bici, ma questo diventa difficoltoso se non ci sono marciapiedi sicuri e ciclabili ben segnalate.

«Via Monda, via Persiani e viale dell’Appennino, che collega a San Lorenzo in Noceto, non hanno una pista ciclabile idonea a collegare tutte le zone – commenta Daniela Cortesi, coordinatrice del quartiere – in alcuni punti è praticamente assente. In realtà, in una parte di via Monda è già presente una banchina dove si potrebbe creare una ciclabile con molta semplicità ma l’idea non viene presa in considerazione». A sottolineare l’importanza di questo tema all’interno del quartiere è la presenza di un gruppo che organizza camminate già da anni e che si ritrova più volte a settimana per esplorare gli angoli e paesaggi del territorio. Non solo sportivi o amanti della natura ma anche i proprietari di animali domestici sono preoccupati per la mancanza di collegamenti adeguati. «Nel quartiere andrebbero rifatte le aree di sgambamento per animali. Ad ogni modo – prosegue Daniela Cortesi – chi vuole portare fuori il cane deve raggiungere le zone verdi sempre percorrendo i bordi delle strade oppure se distanti limitarsi a passeggiare lungo le vie. Recentemente si è verificato un grave incidente dove un uomo con il proprio cane è stato colpito a lato della strada da un’auto. Questo evento ha sensibilizzato ancora di più il quartiere».

Nella zona di San Martino in Strada sono presenti tutti i servizi opportuni per le famiglie, da farmacie a pizzerie mentre non è così per tutte le zone del quartiere. «A San Lorenzo in Noceto – conclude la coordinatrice – non ci sono più bar e chiuderà il forno. Quindi verranno a mancare tutti i servizi più essenziali. Per questo chi abita in quella zona deve spostarsi verso San Martino in Strada. Ma come si può fare se le ciclabili e i marciapiedi non sono sicuri o non sono presenti?». Se si vuole girare in sicurezza nel quartiere bisogna dotarsi di gilet catarifrangente per poter passeggiare in sicurezza ma di certo non inosservati. Il comitato sottolinea che l’amministrazione ha provveduto all’asfaltatura di una parte dei marciapiedi ma allo stesso tempo chiede una maggiore attenzione alla mobilità della zona per permettere un collegamento rapido e sicuro su tutta la zona.F