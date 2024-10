Forlì, corteo a favore della pace in Palestina e Libano

Giovedì 10 ottobre “Stop al Genocidio”. Il corteo contro la politica di Israele ai danni del popolo palestinese e libanese, organizzato da Forlì Città Aperta, Unione degli Universitari Forlì e parte della comunità studentesca del Campus di Forlì, si riunirà alle 17.30 per partire entro le 18 da piazza Ordelaffi fino ad arrivare al piazzale Iginio Lega vicino al Campus universitario forlivese, percorrendo piazza Saffi, Corso della Repubblica e via Corridoni. «Davanti a tutto questo – come si legge in una nota degli organizzatori – non si può far altro che resistere esercitando il proprio diritto a manifestare. Chiamiamo, quindi, tutte le persone e le realtà collettive del territorio a scendere in piazza con noi. Durante il percorso saranno presenti interventi dell’Assemblea studentesca per la Palestina e di altre realtà organizzative o aderenti.