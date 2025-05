Forlì, Corso della Repubblica: le proposte per il nuovo arredo urbano

Il futuro di una delle vie simbolo della città. Si è svolto mercoledì scorso, presso la sala Giunta del Comune di Forlì, un incontro tra il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, gli assessori Giuseppe Petetta, Vittorio Cicognani e Paola Casara, una rappresentanza del Comitato di Quartiere Centro Storico e le associazioni di categoria per condividere alcune nuove proposte di arredo urbano da realizzare in Corso della Repubblica, il cui progetto di riqualificazione, avviato a luglio 2023, è in dirittura di arrivo.

“Le lavorazioni stanno terminando - hanno dichiarato gli amministratori - nel giro di qualche settimana chiuderemo anche gli ultimi micro cantieri. Ecco perché, arrivati a questo punto, era importante ragionare sulla componente più estetica del progetto, quella che riguarda gli arredi urbani, il verde e le aree relax. Ancora una volta, così come è stato fatto per l’intero progetto, abbiamo voluto convocare le associazioni di categoria e chi rappresenta il nostro centro storico per individuare insieme le strategie migliori per rafforzare l’impatto estetico della parte finale di Corso della Repubblica, quella che si snoda dall’Hotel della Città verso Piazzale della Vittoria. In queste settimane, i nostri tecnici hanno raccolto una serie di proposte per panchine e sedute, alberature ad alto fusto, fioriere da esterno e altre forme di arredo urbano. Con le associazioni di categoria e il comitato di quartiere le abbiamo valutate negli stili e nell’armonia dell’intero contesto, individuando una categoria di arredi che svilupperemo nei prossimi giorni e sottoporremo al vaglio della Soprintendenza. Il contributo di tutti è stato determinante - concludono gli Amministratori - gli spunti di riflessione maturati nel corso di questo ennesimo incontro, infatti, ci permetteranno di migliorare ulteriormente il progetto di riqualificazione di Corso della Repubblica, rendendo la principale via di accesso al nostro centro storico un vero e proprio salotto urbano.”