Forlì, “Coriano Street Art”: i ragazzi colorano il quartiere FOTOGALLERY

Ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni impegnati in una missione comune per il bene della città: la riqualificazione, attraverso l’arte, di alcune cabine Enel deturpate da atti vandalici. Il progetto, nato a settembre 2024 su idea di Domus Coop, si chiama “Coriano Street Art” e il primo risultato raggiunto è stato svelato oggi al Centro Educativo “Charlie Brown”, coinvolto nell’iniziativa insieme al Centro di Aggregazione “L’Oratorio”. I giovani che hanno ridato vita alla cabina di via Comandini dipingendo sulle pareti splendidi murales ispirati alla storia di Forlì, infatti, fanno parte di queste due realtà. Un percorso durato mesi, reso possibile grazie al contributo del Comitato di Quartiere Coriano-Ospedaletto-Pianta e del Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, e realizzato sotto la supervisione dell’educatore Andrea Fantuzzi, presente insieme alle autorità locali per il taglio del nastro.

“Coriano Street Art è un’iniziativa di riqualificazione urbana, educazione civica e partecipazione giovanile al tempo stesso - spiega Fantuzzi -. Questo intervento non mira solo a rigenerare luoghi trascurati ma anche a promuovere il senso di responsabilità, di cura e di appartenenza da parte dei più giovani. Per ora abbiamo completato i lavori sulla prima cabina, quella all’angolo tra via Europa e via Comandini, ma contiamo di fare la stessa operazione in quella presente nel piccolo parcheggio davanti all’ingresso del Parco Bargossi in via Calamandrei. Ringrazio il Comune di Forlì, che ha appoggiato il progetto, il Comitato di Quartiere e il Centro per le Famiglie Forlivese, che hanno contribuito economicamente e ci hanno aiutato ad ottenere i permessi necessari per dare il via ai lavori”.