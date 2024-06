Forlì, coop L’Accoglienza: Giulia Grimaldi nuova presidente

Giovedì 19 giugno la cooperativa sociale L’Accoglienza ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione con un cambio della presidenza che ha visto Gilberta Masotti passare il testimone dopo 24 anni a Giulia Grimaldi, già direttore della cooperativa dal 2019. Masotti rimane in Consiglio di amministrazione, oltre a lei riconfermati 5 consiglieri: Filippo Bucci, eletto Vicepresidente, Francesca Gozi, responsabile risorse umane, Mirco Zauli, socio della cooperativa, responsabile acquisti di Olitalia Srl e vicepresidente Asd Vecchiazzano, realtà con cui la cooperativa condivide progetti educativi presso il Polisportivo Treossi, e Franco Tartagni, AD di Atl Group Spa.

Entra in CdA una nuova consigliera: Serena Prati, responsabile dell’Area giovani disabili, nell’ottica del ricambio generazionale che la cooperativa sta perseguendo.

La Cooperativa Sociale l’Accoglienza nasce a Forlì nel 1995 da un’esperienza di volontariato della Parrocchia San Pio X. È cresciuta negli anni, creando opportunità educative e inclusive, grazie alla creatività e alla passione di volontari e dipendenti, che ogni giorno vi operano. L’Accoglienza si impegna da sempre nel lavoro finalizzato alla crescita di una comunità più solidale in cui proporre occasioni di partecipazione e cittadinanza attiva, nel rispetto delle diversità e rispondendo ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili progettando ed erogando servizi nell’ambito dell’ accoglienza, assistenza e supporto ad adulti con disagio psichico o diversamente abili; servizi educativi, animativi ed aggregativi rivolti a bambini, adolescenti e giovani, servizi di socializzazione per persone anziane e servizi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

Nel corso dell’Assemblea oltre all’approvazione del bilancio e alla condivisione del piano di sviluppo 2024-2027 c’è stato spazio per i festeggiamenti e la condivisione dei traguardi raggiunti nei 29 anni di vita della cooperativa.