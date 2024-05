Forlì, convegno su disabilità e “dopo di noi”

Quale futuro per le persone con disabilità, in particolare quando non potranno più essere accolte e sostenute dalle famiglie? E quali strumenti giuridici, a partire dal Trust, si possono mettere in campo per assicurare stabilità e serenità a queste persone? È proprio per rispondere a domande tanto delicate quanto decisive come queste che tre anni fa a Forlì è nata la Fondazione Caffè Salato, su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale che ha riunito imprese e famiglie per promuovere iniziative di formazione e assistenza sul tema del “Dopo di Noi”. Va proprio in questa direzione il convegno dal titolo “Il Trust per il Dopo di Noi. La protezione giuridica del progetto personalizzato della persona con disabilità” che la Fondazione Caffè Salato organizza per domani alle 10.30 alla sala San Luigi di Forlì, in via Luigi Nanni, 14, iniziativa alla quale parteciperà anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.