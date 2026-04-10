Forlì, convalidato il fermo del 35enne accusato dell’omicidio in macelleria

E' stato convalidato dal gip Massimo De Paoli il fermo del 35enne marocchino accusato di omicidio volontario aggravato commesso a danno del connazionale Khalid Ouqassou, 45 anni, trovato morto all’interno della macelleria islamica Mzab di via Ravegnana nella notte tra lunedì e martedì. L'indagato rimarrà in carcere in attesa degli sviluppi dell'indagine. Difeso dall'avvocato Luigi Tampellini ha risposto alle domande dei magistrati, dando la sua versione dei fatti, ribadendo che nella lite, nata per motivi legati alla droga che secondo lui il deceduto spacciava, all'interno dell'esercizio commerciale dove entrambi dormivano, si sarebbe difeso durante una violenta colluttazione, nel corso della quale sarebbero caduti entrambi.