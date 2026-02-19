Forlì, controllo con il cane One: arrestato con hashish e cocaina

FORLI’. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Forlì, hanno arrestato un 35enne, marocchino, censurato, quale presunto autore del reato di “traffico di sostanze stupefacenti”.

I carabinieri, a seguito di segnalazioni di degrado pervenute da parte della cittadinanza, hanno proceduto, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì ed il Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro con il cane “One”, a un controllo di polizia urbana in uno stabile del quartiere del “Foro Boario”, per verificare le condizioni di soggiorno e la presenza delle persone residenti e dimoranti.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno proceduto al controllo del 35enne che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 623 grammi di hashish (confezionato in 6 panetti) e di 25 grammi di cocaina (nascosti all’interno dell’autovettura a lui in uso) oltre a denaro contante per 540 euro (ritenuto provento di spaccio). Lo stupefacente e il denaro, sono stati sottoposti a sequestro penale.

Accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, associato alla Casa Circondariale di Forlì in attesa della convalida. Nel corso dell’udienza, tenutasi nei giorni successivi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto confermando, nei suoi confronti, la misura cautelare in carcere.

Nell’ambito della stessa operazione, i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, altri due giovani marocchini trovati in possesso di modiche quantità di hashish (circa 2 grammi), sequestrate amministrativamente.