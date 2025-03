Forlì, controlli Polizia locale e Ausl: chiuso negozio di vicinato

Nuovi controlli congiunti tra la Polizia Locale di Forlì e l’Ausl Romagna che hanno riguardato alcuni esercizi di vicinato ubicati in centro storico. Nel corso dei controlli, che hanno interessato 4 esercizi di vicinato, gli agenti della Sezione Polizia Commerciale hanno redatto sei diffide amministrative per mancata esposizione dei prezzi delle merci, inosservanza obbligo del divieto di fumo e per mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi, mentre il personale della Ausl ha proceduto a contestare due verbali per inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene. Durante i sopralluoghi effettuati nella giornata di ieri, a seguito di diverse violazioni igienico sanitarie e gestionali, nonché delle lavorazioni delle merci poste in vendita, è stato emanato inoltre un provvedimento di chiusura fino a ripristino delle condizioni igienico sanitarie nei confronti di un esercizio di vicinato ubicato in Via Palazzola.