Forlì, controlli nelle case popolari: trovati inquilini non registrati e droga

FORLI’. Hanno fatto emergere discordanze e piccole irregolarità- come la presenza, in alcuni alloggi, di una persona in più rispetto a quelle dichiarate e danni alle infrastrutture in un paio di abitazioni- i controlli svolti ieri dai Carabinieri e dalla Polizia locale di Forlì in varie case popolari di proprietà del Comune e gestite da Acer nel centro storico della città. I militari hanno inoltre segnalato alla Prefettura tre giovani, tra cui un minorenne- tutti regolarmente alloggiati- trovati in possesso di singole dosi di hashish e marijuana, che sono state ovviamente sequestrate.

Le attività, svolte nelle prime ore della mattinata, “hanno consentito- spiegano i Carabinieri- la verifica amministrativa sulle sistemazioni e l’aggiornamento della composizione di alcuni nuclei familiari”. Verifiche che “hanno evidenziato, in alcuni appartamenti, discordanze dovute alla presenza di una persona in più, che comporterà la comunicazione all’Acer con adeguamento della tariffa da corrispondere, qualora l’ospitalità si fosse protratta per più di 30 giorni”. In un paio di appartamenti sono poi stati rilevati “danni alle infrastrutture, a cui farà seguito la sanzione amministrativa prevista dal regolamento comunale”.