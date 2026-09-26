Forlì, controlli di Polizia: sequestrata droga in un locale del centro storico

Ieri, venerdì 25 settembre, si è svolta un’altra operazione di prevenzione della Polizia di Stato a Forlì che ha portato al sequestro di droga in un locale del centro storico. Sono state impegnate 12 pattuglie, tra cui 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, e sono state effettuate numerose verifiche ai locali, nelle aree della stazione ferroviaria, e in centro storico.

Sono state identificate circa 200 persone, di cui molte con precedenti, e oltre 50 vetture. Nel corso dei controlli, sono stati denunciati due stranieri per reati in materia di immigrazione irregolare, rintracciati nelle vicinanze del Foro Boario.

Durante le operazioni, i poliziotti della Squadra Mobile hanno svolto un servizio dedicato per contrastare lo spaccio di stupefacenti tra i giovani in centro. In Questura erano giunte diverse segnalazioni di residenti che lamentano presenze sospette e continui disturbi. Così gli investigatori della sezione narcotici, all’esito di prolungati accertamenti, hanno individuato un “cliente” del locale che è stato trovato in possesso di cocaina e per cui sono in corso ulteriori accertamenti.

I controlli si inseriscono nel dispositivo messo in atto dalla Questura per salvaguardare le condizioni di decoro e vivibilità delle zone del centro e delle aree cittadine più esposte a reati predatori, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini.