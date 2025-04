Forlì, controlli della Polizia sulle strade: accertate ben 127 violazioni solo martedì pomeriggio

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Forlì è scesa in campo con sette pattuglie tutte dedicate a servizi di controllo stradale sull’intero territorio comunale. Complessivamente sono state accertate 127 violazioni al Codice della Strada, tra le quali emergono: 5 sanzioni a conducenti di monopattini per mancato utilizzo di casco protettivo ed irregolarità tecniche; 4 sanzioni per mancata copertura assicurativa da cui sono scaturiti 3 sequestri di veicoli; 18 sanzioni per mancata revisione dei veicoli; 18 sanzioni per superamento dei limiti di velocità consentiti; 33 violazioni alle norme del codice della strada a tutela delle utenze deboli (sosta su marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, nelle zone bus, sulle piste ciclabili ecc. ); 1 sanzione per mancato uso delle cinture di sicurezza e, non ultimo, 2 patenti ritirate per utilizzo del telefono cellulare durante la guida.