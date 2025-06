Forlì, controlli dei carabinieri: pregiudicato viola il divieto di rientro a Castrocaro: arrestato

FORLI’. I Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno messo in atto nei giorni scorsi una serie di servizi mirati di prevenzione e controllo sul territorio, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Le operazioni, condotte dalle Stazioni di Forlì, Ronco e Castrocaro Terme, erano finalizzate a contrastare la criminalità in genere, a garantire la sicurezza della circolazione stradale e a reprimere le condotte illecite.

L’impegno delle forze dell’ordine ha portato a risultati concreti: un arresto e la denuncia di cinque persone alla Procura della Repubblica di Forlì.

Il bilancio delle attività include l’arresto di un individuo per “esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari”. La Procura della Repubblica di Forlì ha emesso il provvedimento a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni da parte dell’uomo, già sottoposto a misure restrittive dallo scorso gennaio per vari reati contro il patrimonio.

Tra le denunce spiccano diversi casi.

Un automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza” dopo essere risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La sua patente è stata immediatamente ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì, e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Un pregiudicato è finito nei guai per aver violato le disposizioni del foglio di via obbligatorio. L’uomo è stato sorpreso nei pressi di un esercizio commerciale nel centro di Castrocaro Terme, nonostante gli fosse stato recentemente notificato il divieto di rientrare nel comune per tre anni.

Un ragazzo è stato denunciato per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni, prontamente sequestrato. Nella stessa circostanza, è stato anche denunciato per “essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale” e avviato presso il competente Ufficio stranieri per le procedure di espulsione.

Infine, due giovani sono stati denunciati per “danneggiamento” avvenuto all’interno di un esercizio pubblico.