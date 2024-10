Forlì, controlli antidroga nelle scuole: hashish e spinelli trovati nei cortili

Nella mattinata di ieri a Forlì è stata intensa l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti negli Istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado) e nel centro storico.

Il servizio è stato effettuato da tre Volanti e dall’unità cinofila della Questura di Bologna, con il cane poliziotto “Barack”. L’attività, svolta nell’ambito delle direttive del Questore Claudio Mastromattei, ha interessato sia l’interno che le adiacenze degli Istituti.

Gli approfonditi controlli degli operatori ed il formidabile fiuto di Barack, permettevano di rinvenire, nel cortile di una scuola, occultati in una aiuola, 10,46 grammi di hashish e quattro spinelli già confezionati. Dinanzi ad un altro istituto, nel luogo di ritrovo degli studenti, venivano rivenuti, celati sotto alcune sterpaglie e foglie, tre panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 40 grammi. Nel cortile di ingresso di un’altra scuola, venivano trovato alcuni “pezzi” di hashish per un peso di complessivo di 3 grammi.

I controlli sono stati estesi ad alcune zone del centro storico e, nel corso delle attività, sono stati sottoposti a perquisizione, in Piazzetta della Misura e in Corso Garibaldi, due cittadini nord africani, trovati in possesso di una decina di grammi di hashish.