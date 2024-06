Forlì, controlli antidroga in centro: spacciatore denunciato

Nel pomeriggio di venerdì equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza hanno pattugliato il centro storico di Forlì, procedendo all’identificazione di 72 persone, di cui 23 gravate da precedenti penali e di polizia.

Nel corso del servizio sono stati controllati anche gli avventori di 5 locali nel quartiere attiguo a Corso Mazzini. Come la scorsa settimana, il pattugliamento appiedato nella zona con l’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato messa a disposizione dalla Questura di Bologna ha dato i suoi frutti: in via Gaudenzi, il fiuto del pastore tedesco Barack ha consentito di rinvenire 23,47 grammi di hashish, già confezionati, pronti alla vendita e ben nascosti. Questa volta però poliziotti e finanzieri sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti per identificare il “proprietario” dello stupefacente, che verrà deferito all’autorità giudiziaria.

I servizi straordinari di venerdì sono stati preceduti da quelli di mercoledì sera, nell’ambito dei quali gli equipaggi di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale hanno controllato una quarantina di persone, procedendo a identificare e sanzionare una persona in manifesto stato di ubriachezza. Nel corso del servizio sono inoltre intervenuti per sedare una lite, nell’ambito della quale una persona è stata denunciata per lesioni.