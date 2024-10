Forlì, controlli anti-droga in centro con i cani “Havana” e “Barak”

Dopo le segnalazioni di cittadini del centro, la Polizia di Forlì ha effettuato una serie di controlli con l’ausilio di unità cinofile all’interno di due esercizi pubblici in corso Mazzini. All’interno di un locale i poliziotti della Squadra Mobile hanno riconosciuto alcuni clienti pregiudicati, già noti per i loro trascorsi nel mondo degli stupefacenti; mentre nell’altro locale, grazie al fiuto dei cani “Havana” e “Barak” è stato trovato un giovane cliente con della marijuana nascosta nei pantaloni.

La coppia “Havana” e “Barak” ha colpito anche nella zona dei Portici. Qui sono state trovate altre due persone che tentavano di disfarsi dello stupefacente, sempre marijuana. I controlli svolti hanno consentito inoltre di fermare una donna che aveva con sé della cocaina.

Le quattro persone, poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sono state segnalate alla Prefettura per l’adozione delle sanzioni amministrative, che prevedono, tra l’altro, anche il ritiro della patente di guida.

I controlli si inseriscono nel dispositivo messo in atto dalla Questura per salvaguardare le condizioni di decoro e vivibilità delle zone del centro e delle aree cittadine più esposte a reati predatori, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini, anche in vista di valutare l’adozione di altri provvedimenti a tutela della pubblica sicurezza.