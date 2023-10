Forlì. Controlli a raffica della Stradale: sanzionati ubriachi e camionisti

La settimana appena trascorsa ha visto gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì, chiamati come sempre a prevenire incidenti e contrastare condotte di guida pericolose, impegnati in serrati controlli lungo le autostrade e le principali strade della Provincia.

Sono state impiegate oltre 100 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno soccorso oltre 30 automobilisti in difficoltà, sottoponendone più di 400 a controlli con precursori ed alcoltest: per 3 di loro, sorpresi a guidare dopo aver alzato il gomito, è scattata la luce rossa dell’apparecchiatura e la loro patente è stata ritirata.

Stessa sorte è toccata a due camionisti, sottoposti a controlli lungo la SS 3 bis Tiberina – E45 tra Mercato Saraceno e Sarsina dalle pattuglie di Bagno di Romagna. Spulciando i dati registrati dal cronotachigrafo, la scatola nera che registra i tempi di guida e riposo dei camionisti e la velocità tenuta dal mezzo, i poliziotti hanno notato che qualcosa non andava: incrociando i dati infatti è emerso che il camion era in movimento, anche se il suo autista risultava essere in pausa.

Non si trattava di una prima sperimentazione di guida autonoma su quell’arteria, ma di un trucco banale: dopo essere stato al volante di straforo molto più del consentito, rischiando di provocare gravi incidenti a causa della stanchezza, i furbetti forzavano il sistema inserendo manualmente periodi di riposo in realtà mai osservati. Per i due camionisti sono scattate multa da quasi 900 euro ed il taglio di dieci punti ciascuno dalla patente, subito ritirata in vista della sospensione.

Le pattuglie della Polizia Stradale hanno contestato complessivamente 348 infrazioni, di cui 73 per eccesso di velocità e 15 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; più di 500 i punti decurtati.