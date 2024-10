Forlì, “Contro le aggressioni al personale sanitario serve un servizio di vigilanza”

Il volantinaggio per chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori Ausl era già stato programmato da tempo ma l’aggressione di mercoledì a una infermiera del Cup di Meldola, ferita ad una mano e alla gola con un coltello da un paziente, l’ha resa drammaticamente urgente. Così ieri la Uil ha organizzato un presidio per chiedere ancora una volta ai vertici Ausl di attivare misure immediate per proteggere il personale sanitario specialmente per chi è a contatto con situazioni più vulnerabili.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola