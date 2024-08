Forlì, contributi per l’affitto: aiuto alle famiglie

Concordare un affitto più basso per venire incontro a un momento di difficoltà dell’inquilino, garantendo al proprietario una compensazione quasi totale della riduzione del canone. Il Comune di Forlì apre oggi il bando pubblico aperto, ovvero senza scadenza, per le richieste di contributi regionali a fronte appunto di un accordo tra privati per un ribasso del canone di locazione. Altrettanto dovrebbero fare nei prossimi giorni anche gli altri 14 Comuni del distretto forlivese che provvederanno alla pubblicazione dell’avviso. «Questa misura è volta a sostenere le famiglie che si trovano in una condizione momentanea di difficoltà, evitando loro di cercare una nuova sistemazione, che potrebbe magari risultare inadeguata – spiega l’assessora al welfare, Angelica Sansavini –. Non solo, in questo modo c’è una garanzia anche per i proprietari e per le loro famiglie. Insomma, si favoriscono i buoni rapporti in una città in cui l’Università in questi anni è cresciuta molto e che ha portato ad un aumento delle difficoltà da parte delle famiglie a trovare un alloggio. Nelle prossime settimane verranno svelate altre iniziative in tal senso».