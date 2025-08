Forlì, contributi per i danni da maltempo del luglio 2023

Buone notizie per i beneficiari degli aiuti post-maltempo in Emilia-Romagna. Il Comune ha avuto tempo fino a ieri per liquidare le somme spettanti e richiederne il trasferimento. A quasi due anni dagli eccezionali eventi meteorologici avversi che hanno flagellato il territorio forlivese tra il 22 e il 27 luglio 2023, si concretizzano le misure di sostegno economico per i cittadini e le imprese colpite. Quell’anno, non sono bastate le ferite dell’alluvione, che in estate erano tutt’altro che rimarginate. La città ha dovuto fare i conti ancora una volta con i danni del maltempo, quando a luglio si abbatté sulla città un’altra tempesta perfetta. Nello specifico e per quel determinato periodo, il decreto ministeriale dell’agosto 2023 stabilì che per i danni agli immobili privati fosse previsto un contributo massimo di 5mila euro per ciascun edificio colpito. Per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche e produttive, le imprese avrebbero potuto beneficiare di un sostegno fino a un massimo di 20mila euro. Entrando nel dettaglio, a Forlì per i privati sono stati rendicontati importi pari a 34.674 euro, mentre per le attività produttive la cifra ammonta a 6.837 euro. Il totale complessivo da liquidare entro ieri è stato di 41.511 euro, di cui il Comune ha già fatto richiesta alla Regione per il trasferimento.