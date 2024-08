Forlì, contributi dalla Regione per le rette degli anziani

Dalla Regione arrivano i contributi per le persone ospitate in case residenza per anziani accreditate. La regione Emilia-Romagna infatti, a seguito di accordo con i Sindacati Cgil-Cisl-Uil, Spi-Fnp-Uilp e Anci,ha previsto, a favore delle persone inserite in posti accreditati di case residenza per anziani non autosufficienti, un contributo sulle rette pagate nel 2024. Per ottenere il contributo, l’ospite di casa residenza deve essere in possesso di Isee “socio-sanitario residenze” compreso nei seguenti valori:minore o uguale a 12mila euro contributo di 4,10 euro al giorno; maggiore di 12mila euro e minore o uguale a 20mila contributo di 3 euro al giorno. Il contributo è riconosciuto per il periodo dal 1 febbraio al 31 dicembre, di norma in forma di riduzione delle rette dovute dall’ospite. I gestori delle case residenza accreditate hanno ricevuto apposita comunicazione, con relativo modulo di domanda, da trasmettere a tutti i loro ospiti e loro familiari. La domanda di contributo può essere presentata, utilizzando l’apposito modulo trasmesso dalla casa residenza (o scaricabile dal sito web del Comune di Forlì) entro il 5 ottobre, presso il Servizio sociale del Comune in cui l’ospite aveva la residenza prima dell’ingresso in struttura, che provvederà all’istruttoria e all’erogazione dei contributi.

Per informazioni: www.comune.forli.fc.it; Sportello Sociale Comune di Forlì tel. 0543 712888, email anziani@comune.forli.fc.it