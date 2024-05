Forlì, continui casi di polmoniti da mycoplasma tra i bambini

Nessun allarme pertosse a Forlì. La malattia contagiosa che tra i neonati e i lattanti ha visto in altre regioni un picco di ricoveri fino all’800% facendo scattare l’allarme tra i pediatri, non è stata registrata nelle corsie del “Morgagni Pierantoni” dove, invece, si assiste a continui casi di polmoniti da mycoplasma tra i bambini in età prescolare in su. Si tratta di un batterio che causa infezioni del tratto respiratorio causando sintomi quali febbre e tosse. «Ne abbiamo viste una dozzina nelle ultime 3 settimane – spiega Enrico Valletta, direttore dell’unità operativa di Pediatria del nosocomio forlivese –, epidemiologicamente si tratta di un fatto rilevante. Sembra una polmonite simile alle altre ma, facendo il tampone delle alte vie respiratorie e l’esame del sangue, verifichiamo la presenza del mycoplasma». A finire nel reparto di pediatria sono i bimbi che arrivano al pronto soccorso magari dopo cicli di antibiotici senza buoni risultati nel contrastare la malattia. «Mediamente li ricoveriamo ma se la cavano con 3-4 giorni senza grossi problemi», afferma Valletta.

Servizio completo sul Corriere in edicola