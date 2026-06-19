Forlì, Conte ai cancelli dell’Electrolux e ai Romiti FOTOGALLERY

Forlì
  • 19 giugno 2026
Forlì, Conte ai cancelli dell’Electrolux e ai Romiti FOTOGALLERY
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Davanti ai cancelli della Electrolux, Giuseppe Conte chiede un intervento diretto della Premier per mirare ad una risoluzione positiva della vertenza che mette a rischio, solo a Forlì, circa 400 posti di lavoro La visita forlivese di Conte non si è limitata a portare sostegno ai lavoratori del colosso svedese. Dopo l’incontro, infatti, ci si è spostati nella sala polifunzionale di via Locchi, inaugurata nel maggio scorso dopo la sua riqualificazione per cancellare i gravi danni subiti durante l’alluvione

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