Maria Cristina Terenzi è stata confermata alla presidenza della Consulta delle famiglie del Comune di Forlì, un organismo che riunisce le realtà associative e i gruppi informali del territorio impegnati nella tutela e nella promozione del benessere familiare. Strumento di partecipazione democratica, la Consulta coinvolge 27 realtà attive nel territorio e affianca l’Amministrazione comunale con funzione propositiva e consultiva, favorendo il dialogo costante e l’elaborazione di politiche mirate ai bisogni delle famiglie forlivesi.

“Le numerose adesioni alla nuova Consulta delle famiglie - afferma il vicesindaco con delega alla Famiglia Vincenzo Bongiorno - sono un buon segno e sono certo che permetteranno di avviare un proficuo confronto, per capire come valorizzare sempre di più e meglio il ruolo della famiglia per il bene dell’intera comunità”.

Nell’accettare l’incarico, la presidente Cristina Terenzi ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’organismo e il valore dell’impegno profuso dalle realtà che la compongono: “I nuovi delegati delle associazioni storicamente presenti e la partecipazione di tante nuove associazioni assicureranno certamente una rinnovata energia alla Consulta”.

Il nuovo organismo si avvale di un’ampia e variegata rete di realtà locali. Ne fanno parte: Associazione delle Famiglie odv; Associazione Genitori Scuole Cattoliche; Ama Hikikomori; Associazione Solidarietà Adozioni; Associazione Famiglie Ragazzi Senza Voce; Associazione Genitori Anello Rivalti; Associazione Genitori Scuola G. Rodari; Auser; Azione Cattolica; Caracol Crescere Insieme; Centro di Aiuto alla Vita; Centro Italiano Femminile; Circolo “La Croce”; Comitato genitori della Scuola Primaria “G. Bersani”; Famiglie Arcobaleno; Famiglie Insieme; Forum delle Associazioni Familiari; Gruppo di Preghiera di Montepaolo; Incontro matrimoniale; La rosa dei venti; Movimento per la vita; Noi siamo la Zangheri; Parents 4 School - Associazione genitori Scuola Don Oreste Benzi; Patti Digitali Forlì; Salute e Solidarietà; San Lorenzo OdV; UISP.