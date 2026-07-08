Forlì, confronto sul futuro industriale a partire da Electrolux

FORLI’ Domani, giovedì 9 luglio, alle 19.30 in Piazza Morgagni a Forlì la Uil organizza un confronto sul futuro industriale del territorio forlivese mettendo al centro la vicenda Electrolux, la cui crisi ha recentemente suscitato interesse e preoccupazioni.

«La crisi Electrolux», scrive la Uil in una nota, «tocca nel vivo la nostra comunità e direttamente centinaia di famiglie. Forlì per anni ha rappresentato un centro industriale di primaria importanza, caratterizzata da importanti presenze metalmeccaniche, è giusto chiedersi se ed in che modo sarà così anche nei prossimi anni. Come UIL di Forlì riteniamo necessario che questi temi siano al centro del dibattito quanto della riflessione locale e nazionale. Dietro alle evoluzioni del sistema economico non dobbiamo dimenticare che ci sono Persone non numeri».

Interverranno il sSindaco di Forlì Gian Luca Zattini, Il segretario UILM Forlivese Luca Francia, il segretario generale della UIL di Forlì Enrico Imolesi, il segretario generale della

UIL Emilia-Romagna Marcello Borghetti e chiuderà la serata la segretaria nazionale UIL Vera Buonomo.