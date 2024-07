Forlì, Confesercenti: “In agosto il centro rimarrà abbastanza vivo”

Il mese di agosto svuota la città ma il commercio cittadino non va in vacanza. Anche se saranno diverse le serrande abbassate soprattutto durante le settimane centrali, chi rimarrà in città potrà continuare a fare shopping. «La tendenza più o meno è come quella degli altri anni – afferma il direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, Alberto Zattini - molti negozi, specialmente l’abbigliamento chiuderanno. Secondo le nostre previsioni, durante la settimana di Ferragosto rimarrà aperto un esercizio su 4».

