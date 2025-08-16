Forlì, Confcommercio: “Eliminare la ztl in Corso della Repubblica e Corso Mazzini”

Dopo l’intervento del sindaco Gian Luca Zattini, il direttore di Ascom Confcommercio Alberto Zattini condivide una riflessione sulla mobilità in centro a Forlì: “Tra un po’ partirà il restyling complessivo del Corso della Repubblica (specie in termini di arredo) e riteniamo utile ribadire l’idea che la nostra associazione sta portando avanti da anni. Da tempo siamo convinti che per riavvicinare i forlivesi al centro storico siano necessari interventi sulla viabilità cittadina. Il centro storico è in progressiva desertificazione, le attività commerciali sono in continua sofferenza: le chiusure si moltiplicano giorno dopo giorno . Dunque, perché non sperimentare qualcosa di diverso? Dato che è diventato di moda, in queste settimane, raccontare il contenuto di conversazioni private, lo facciamo anche noi (con il benestare del nostro interlocutore, il Prefetto Rinaldo Argentieri). Colloquiando con il Prefetto sulla possibilità di riportare il traffico veicolare in piazza Saffi, lui stesso ha detto che togliere la zona a traffico limitato “dagli ultimi 150 metri” di corso della Repubblica “ è una idea da valutare con attenzione anche alla luce del fatto che , se adottata, danno non ne crea“. All’amministrazione comunale proponiamo di eliminare la ztl nel tratto finale di corso della Repubblica, consentendo a tutte le auto di transitare da piazza Saffi. A questa aggiungiamo una seconda - e similare - proposta: l’eliminazione della zona a traffico limitato nell’ultimo segmento di corso Mazzini, così che le auto possano, anche in questo caso, arrivare nel cuore della città”.