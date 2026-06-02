Forlì, Confcommercio: “Dividendi di Unica Reti, abbassate le bollette dell’acqua»

FORLI’. «Quando la situazione economica globale è pesante e i bilanci sono in sofferenza, le tariffe aumentano. Quando i conti sono in ordine e si fanno utili, le tariffe non diminuiscono. Qualcosa non torna. Ogni volta viene trovata una scusa diversa». Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, parte da questa riflessione dopo aver letto la notizia che Unica Reti distribuirà 4 milioni di euro ai Comuni soci, a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2025 (la società ha trasferito i propri asset del settore idrico a Romagna Acque dal 1° giugno 2026). «Sappiamo che l’approvazione delle tariffe è in capo ad Atersir sulla base dei dati di costi e ricavi forniti dalle società di gestione del servizio idrico integrato». A fare parte della società ci sono anche i 30 Comuni della provincia di Forlì-Cesena. «Da questi ultimi ci aspettiamo uno scatto in avanti con una dimostrazione (concreta) di una volontà politica precisa, quella cioè di ridurre le bollette dell’acqua, così da andare incontro alle difficoltà che, in questa complicata fase congiunturale, vivono famiglie e imprese». Zattini teme che questo non avverrà. «Sappiamo molto bene, purtroppo, che una volta aumentate, le tariffe non scenderanno, anche se da domani dovesse risolversi la gran parte dei conflitti in corso a livello mondiale. Proprio per questo inviamo le amministrazioni a fare quanto nelle loro possibilità per alleggerire le bollette. Riteniamo sia un’azione di responsabilità e di sensibilità verso chi è in difficoltà economica». A livello territoriale, c’è un’altra società sulla quale Zattini pone attenzione. «Start Romagna, proprio da inizio giugno, applicherà i rincari sui biglietti dell’autobus. Questo è stato motivato dai vertici della società dei trasporti con la situazione economica globale e il conseguente aumento del costo del carburante. Lo diciamo ora, e temo che non saremo smentiti, ma vogliamo scommettere che quando il prezzo del carburante diminuirà, il costo dei biglietti di chi utilizza l’autobus resterà quello attuale?».