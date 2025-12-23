Forlì, condannato per violenza sessuale e spaccio: arrestato dai Carabinieri di Villafranca

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Villafranca hanno arrestato un 38enne albanese, per un provvedimento di carcerazione in esecuzione di pene concorrenti, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Pesaro. L’uomo colpito dal provvedimento deve espiare la pena residua di quattro anni, quattro mesi e otto giorni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 1.200 euro, poiché condannato per i reati di “spaccio di sostanze stupefacenti”, “maltrattamenti in famiglia” e “violenza sessuale”, commessi tra il 2021 e il 2024 in provincia di Pesaro. Il 38enne è stato rintracciato dai carabinieri nel luogo di dimora della città mercuriale e, dopo le formalità di rito connesse con l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà il residuo pena disposto dall’Autorità Giudiziaria marchigiana.