Forlì, condannato per spaccio, non rispetta gli obblighi e finisce in carcere

Ieri (venerdì 8 agosto) i Carabinieri di Forlì hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dalla Corte di Appello di Bologna nei confronti di un uomo di 36 anni, senza fissa dimora. L’uomo, nell’aprile 2025, era stato condannato dal Tribunale di Forlì alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e a 2.500 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso nel capoluogo nel febbraio precedente. Inizialmente sottoposto alla misura alternativa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’uomo, a seguito di ripetute violazioni accertate e segnalate dai militari dell’Arma, è stato raggiunto da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la revoca del beneficio e l’esecuzione della pena in regime detentivo. Rintracciato dai Carabinieri, il 36enne è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Forlì, dove sconterà la pena residua.