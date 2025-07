Forlì, condannato per droga, perseguita la moglie che lo denuncia: espulso pregiudicato marocchino

La Polizia di Stato di Forlì ha eseguito, mercoledì scorso, l’espulsione con accompagnamento alla frontiera di un pregiudicato. L. A., cittadino marocchino, vanta una lunga serie di reati predatori e in materia di stupefacenti che, sin dal 2016, ha fatto sì che perdesse i requisiti per il soggiorno regolare. Da allora per lui una condanna per stupefacenti, l’ingresso in carcere, la violazione del regime alternativo alla detenzione, una nuova condanna per evasione e la nuova detenzione. Una volta scontata la pena, non ha ottemperato all’espulsione, rimanendo sul territorio nazionale e tentando di regolarizzarsi nuovamente chiedendo, nel 2024, la protezione internazionale, che tuttavia è stata rigettata dalla Commissione.

Nello stesso periodo aveva inizio una nuova serie di vessazioni nei confronti dei familiari: liti, atti persecutori. Ad ottobre viene emesso nei suoi confronti il provvedimento di ammonimento del Questore, tuttavia le condotte violente continuano: a gennaio viene denunciato dalla moglie. Questa settimana il sottile filo che lo legava ancora al territorio italiano è stato reciso: ottenuto il nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria e allineate tutte le condizioni per procedere all’espulsione, è stato coattivamente accompagnato alla frontiera aeroportuale di Bologna ed espulso dallo Stato.