Sabato 28 novembre 2026, al momento dell’inizio delle premiazioni del 19° concorso “Un poster per la pace”, promosso dal Lions Club Forlì Host, il Salone Comunale si presentava gremito in ordine di posti da studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori. La manifestazione è stata caratterizzata dagli interventi di Giovanni Mosconi, presidente del Lions Club Forlì Host, Paolo Talamonti, presidente della seconda circoscrizione Lions, Patrizia Lanigra, referente del progetto per la prima e la seconda Circoscrizione Lions, Antonio Zaccarelli, presidente del Leo Club, e Paola Casara, assessora del Comune di Forlì.

“Dagli elaborati degli studenti che hanno sviluppato il tema ”Armonia nell’Umanità” leggiamo un messaggio molto chiaro - dichiara il presidente Giovanni Mosconi - alla violenza delle armi esiste sempre un’altra strada, un modo diverso e più conveniente per risolvere le contese, sottraendosi a rischi fatali di escalation incontrollate, i cui effetti pongono a rischio la sopravvivenza dell’umanità. Lavorare per la pace include e abbraccia molti aspetti: di sicuro la lotta contro la povertà nel mondo, l’inclusione di chi è costretto a fuggire dal proprio paese a causa di conflitti o per esigenze di sopravvivenza e una equa ripartizione delle risorse. Educare i giovani in tal senso è un compito prioritario. Aver potuto constatare che i partecipanti alla nostra iniziativa hanno già consapevolezza di queste problematiche è un segnale positivo”.

Al concorso, giunto a Forlì alla XIX edizione mentre a livello internazionale si tiene dal 1988, hanno partecipato otto scuole secondarie di primo grado della città: Benedetto Croce, Glauco Fiorini, Piero Maroncelli, Girolamo Mercuriale, Marco Palmezzano, Caterina Sforza, Pietro Zangheri e San Martino in Strada. Gli elaborati presentati, ben 769, sono stati valutati da una giuria composta da Enzo Dall’Ara, Giorgio Liverani, Ivo Gensini, Rosanna Ricci, Laura Coppi Giuliari e Angela Suozzo.