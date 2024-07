Forlì. Concerto di Radio Bruno, saranno i britannici Blue i super ospiti internazionali della serata in piazza Saffi

Sono 16, sono i protagonisti dell’estate in musica e sono pronti a invadere Forlì, per la terza serata evento di Yoga Radio Bruno Estate 2024. Appuntamento mercoledì 17 luglio (ore 20) in piazza Saffi insieme a Elettra Lamborghini, Renga e Nek, Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Arisa, Malika Ayane, Olly, Sarah Toscano, Benji & Fede, Cristina D’Avena, LDA, Wax, Cioffi e, ospite internazionali, i britannici Blue. Cast stellare per una serata rigorosamente a ingresso libero. I super ospiti internazionali della serata, saranno i britannici Blue, una delle band di maggior successo degli ultimi due decenni: 15 milioni di dischi venduti, infinite volte ai vertici delle classifiche e collaborazioni con grandi star, tra cui Elton John e Stevie Wonder. Sarà l’occasione per ascoltare il nuovo singolo “My city”. A presentare la serata ci penseranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Il grande spettacolo di Yoga Radio Bruno Estate può essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre, come lo scorso anno e, grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 nel mese di agosto. «Piazza Saffi e Forlì tornano protagoniste sulla scena musicale e artistica nazionale con questo straordinario concerto» afferma l’assessore ai grandi eventi Andrea Cintorino. «Radio Bruno è garanzia di qualita’ e spettacolo e farà del “cuore” di Forlì una delle grandi piazze italiane del divertimento e dell’energia, dell’estate 2024».