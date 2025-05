Forlì. Concerto di Radio Bruno e Notte rosa gli eventi di punta dell’estate forlivese

Si scaldano i motori in vista dell’estate, diverse le iniziative messe in campo per animare il centro storico. Due i grandi eventi per fare il pieno in piazza Saffi, la seconda edizione della Notte Rosa in giugno e il concertone di Radio Bruno in programma il 2 luglio.

Il Comune, inoltre, punta sulla cultura e sul rilancio dei consueti mercoledì sera nel cuore della città per chiudere, tra settembre e ottobre, con l’inaugurazione del nuovo auditorium in viale della Libertà. Con il bando Mercoledì in corso il Municipio si è messo a lavoro per definire il calendario di eventi e iniziative pensati per animare i mercoledì sera d’estate in centro storico con l’obiettivo di coinvolgere associazioni, scuole, artisti, musicisti ed enti del terzo settore, per raccogliere e condividere proposte di intrattenimento e progetti di collaborazione che arricchiscano il palinsesto dell’estate forlivese.

«C’è un bel fermento in città, diverse realtà si stanno muovendo per animare il centro storico - afferma il vicesindaco, Vincenzo Bongiorno -. L’idea è quella di provare a coinvolgere, oltre a piazza Saffi e vie immediatamente limitrofe, anche i corsi principali della città (Mazzini, Garibaldi, Diaz, Repubblica) e altre zone di interesse, tra cui ad esempio via Giorgio Regnoli, via dei Filergiti, piazza Cavour, solo per citarne alcune. Da qui il nome “Mercoledì in corso”, appuntamenti che prima dell’avvio del nuovo anno scolastico saranno dedicati completamente alle famiglie». Ma non ci sarà solo questo. «Probabilmente ci saranno anche alcune iniziative finalizzate a valorizzare le peculiarità delle attività artigianali del nostro centro storico», anticipa il vicesindaco.

Il Comune, inoltre, punta sulla cultura e la riscoperta di alcuni angoli del cuore cittadino. Non a caso, è nato il progetto Esplora Forlì con un palinsesto che proseguirà fino a dicembre. Già il prossimo fine settimana è in programma la Notte dei musei e l’apertura del campanile di San Mercuriale. Ci saranno visite guidate alla scoperta del Miglio Bianco, del Palmezzano. Torneranno anche i format “Luci e ombre”, ovvero le visite al tramonto al cimitero monumentale, oltre ai cinque incontri della rassegna d’autore “Storie di Forlì”. Non mancheranno le aperture della Rocca di Caterina Sforza, che farà anche da cornice per le programmazioni dell’arena estiva. «Ce n’è davvero per tutti i gusti, la cultura deve essere all’insegna della convivialità - conclude Bongiorno -. Vogliamo offrire a tutti la possibilità di esplorare Forlì riscoprendo il suo patrimonio artistico, storico e culturale. In questo contesto il centro storico si presenta come un vero e proprio museo e palcoscenico a cielo aperto. Rispetto a qualche anno fa, infatti, non assistiamo più allo svuotamento della città durante l’estate e per questo ci siamo posti l’obiettivo di offrire un’occasione in più per vivere il salotto della città. Siamo convinti, inoltre, che una programmazione variegata e di qualità possa fare la sua parte anche sotto il profilo dell’attrattività turistica».

Tornano al concerto organizzato da Radio Bruno, ieri l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorinoha annunciato con soddisfazione l’appuntamento del 2 luglio, nel cuore del centro storico forlivese, per una lunga serata di energia e intrattenimento. «Yoga Radio Bruno Estate è diventato uno dei più importanti eventi musicali dell’estate italiana. Siamo davvero felici e orgogliosi di poterlo ospitare nuovamente in Piazza Saffi. Anche questa volta - spiega Cintorino - c’è grande emozione, tanta voglia di fare bene e di regalare ai nostri cittadini una serata indimenticabile, di puro spettacolo e divertimento. Gli artisti che infiammeranno il palcoscenico con le loro hit, sono tra i volti più noti del panorama musicale italiano e non solo. Li sveleremo nelle prossime settimane».